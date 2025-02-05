المشدد 7 سنوات لمتهمين بقتل شخص في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 7 سنوات لسائق توك توك وعامل ديكورات لاتهامهما بقتل شخص طعنًا بسلاح أبيض، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهمين "أحمد م ح" 24 سنة، سائق توك توك، و"محمد أ ع" 19 سنة، عامل ديكورات، في الجناية رقم 10629 لسنة 2024 الخصوص والمقيدة برقم 3215 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم 3 أغسطس الماضي بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية قتلا المجني عليه أحمد عبد الحميد فؤاد، عمداً مع سبق الإصرار.