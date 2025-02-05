إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

السويس- حسام الدين أحمد:

قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إغلاق ميناء الغردقة أمام حركة الملاحة والعائمات البحرية المختلفة، لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إدارة الميناء أوقفت حركة الملاحة بعد زيادة سرعة الرياح إلى 30 عقدة بحرية اتجاهها شمالية غربية، مع ارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جداً.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة.