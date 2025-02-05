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بالصور- هطول أمطار على أنحاء متفرقة بمحافظة الشرقية

04:08 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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الشرقية ياسمين عزت

شهدت أنحاء متفرقة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، هطول أمطار من متوسطة إلى خفيفة، مع طقس غائم جزئيا على عدد من المدن والقرى.

ومن المتوقع سقوط أمطار خلال الساعات القادمة وحتى يوم الجمعة المقبل، وتصل سرعة الرياح 26 كيلو مترا على الساعة، بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية.


هذا وتسجل درجات الحرارة في محافظة الشرقية للدرجات الكبرى والصغرى على التوالي 21 درجة و12 درجة، ويميل الطقس إلى البرودة ليلا على أنحاء المحافظة كما تصل سرعة الرياح إلى 26 كيلو مترا على الساعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومدن الدلتا من بينهم محافظة الشرقية حتى يوم الجمعة القادمة مع تفاوت شدة الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

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