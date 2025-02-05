إعلان

فتح مركزين جديدين لتطعيم الحجاج والمعتمرين في بني سويف

02:29 م الأربعاء 05 فبراير 2025

تطعيمات المسافرين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الأربعاء، فتح مركزين جديدين بمركزي إهناسيا، وناصر، للحصول على خدمة تطعيم الحج والعمرة للمواطنين المسافرين للمملكة العربية السعودية، لتخفيف الضغط على مركز طبي الغمراوي، ليرتفع بذلك عدد مراكز التطعيم إلى ثلاثة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن القرار جاء للتسهيل والتيسير على المواطنين، وتقديم خدمة طبية لهم على أعلى مستوى، وتقديم كافة الخدمات لهم بالقرب من محل إقامتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة بني سويف تطعيم الحجاج الدكتورة سماح جاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"التريلا اتعجنت".. مصرع شابين في سقوط سيارة نقل ثقيل من أعلي كوبري بالغربية- صور

إعلان

إعلان

مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة