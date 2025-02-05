فتح مركزين جديدين لتطعيم الحجاج والمعتمرين في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الأربعاء، فتح مركزين جديدين بمركزي إهناسيا، وناصر، للحصول على خدمة تطعيم الحج والعمرة للمواطنين المسافرين للمملكة العربية السعودية، لتخفيف الضغط على مركز طبي الغمراوي، ليرتفع بذلك عدد مراكز التطعيم إلى ثلاثة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن القرار جاء للتسهيل والتيسير على المواطنين، وتقديم خدمة طبية لهم على أعلى مستوى، وتقديم كافة الخدمات لهم بالقرب من محل إقامتهم.