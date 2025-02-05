جثة طوة تثير الذعر في بني سويف.. والأمن يتوصل لحل اللغز

بني سويف- حمدي سليمان:

عثر أهالي مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، على جثة شاب متغيب ومبلغ باختفائه، في قطعة أرض زراعية، مجاورة لقرية طوة التابعة لدائرة المركز، اليوم الأربعاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بعثور أهالي قرية طوة التابعة لمركز ببا، على جثة شاب في العقد الرابع من العمر في أرض زراعية مجاورة للقرية، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

تبين أن الجثمان لشخص يدعى "هيثم.ر.ع"، 30 عامًا، يعاني من أزمة نفسية، ومبلغ باختفائه.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.