خطف في وضح النهار.. فيديو يثير الرعب بالعبور والأمن يكشف الحقيقة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أشخاص يخطفون أحد الشباب في وضح النهار، ووضعه داخل سيارة عنوة بمدينة العبور.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد وشقيق المجني عليه واثنين آخرين كانوا يقومون بتسليمه لإحدى مصحات العلاج من الإدمان، وجرى ضبطهما وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على "عامل توصيل طلبات" وتقييده واصطحابه عنوة داخل سيارة بمدينة العبور في محافظة القليوبية.

توصلت التحريات والفحص إلى تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو والد وشقيق "العامل المذكور" وعاملان بمصحة لعلاج الإدمان.

وبسؤال والد المذكور قرر بأن نجله من مدمني المواد المخدرة، وأضاف بقيامه بالاتفاق مع العاملان لاصطحاب نجله وإيداعه بالمصحة للعلاج ونفى تعرض نجله للاختطاف، وبسؤال نجله أيد ما سبق.