مأساة أبو حزام.. شاب ينهي حياته بإطلاق الرصاص على نفسه في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أنهى شاب حياته بطلقات نارية داخل قرية أبوحزام، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع شاب بطلقات نارية داخل منزل في قرية أبوحزام التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع شاب في العشرينيات من العمر أنهى حياته داخل قرية أبوحزام مركز نجع حمادي، بعد أن أطلق على نفسه عدة أعيرة نارية، ولا يوجد شبهة جنائية.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساعدة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.