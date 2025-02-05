الغرفة التجارية بجنوب سيناء تشكل لجنة لفض المنازعات بين التجار

جنوب سيناء – رضا السيد:



أصدر محمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية المصرية بمحافظة جنوب سيناء وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، قرارًا بتشكيل لجنة لفض المنازعات بين التجار، بهدف تسهيل الحصول على حقوقهم.

وأوضح رئيس الغرفة في تصريح اليوم، أن اللجنة تكون برئاسته وعضوية الدكتور حاتم السيد، نائب أول رئيس الغرفة، وحنا رمسيس عازر، نائب ثاني رئيس الغرفة، ومحمد عبده حامد، أمين صندوق الغرفة، ومحمد ربيع محمد، أمين مساعد صندوق، ومصطفى محمد عبدالله، سكرتير عام الغرفة، وياسر محمد عبد العزيز، عضو مجلس إدارة، ومحمد عبدالله حسن، عضو مجلس إدارة، وعلي عبدالمنعم عبد القادر، عضو مجلس إدارة، وعمر أحمد حسين، عضو مجلس إدارة، المستشار القانوني للغرفة التجارية.

وأكد أن مهمة لجنة فض المنازعات، العمل على تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين التجار منتسبي الغرفة التجارية على مستوى المحافظة، أو الشركات، والعمل على تقديم حلول جدية لهذه المنازعات، وإتاحة فرص للحصول على حقوقهم بإجراءات ميسرة.







