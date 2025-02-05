بالصور- ميل وتشققات في عقار بالمحلة وقرار عاجل من المسؤولين

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الغربية - مروة شاهين:

شهدت منطقة المنشية الجديدة بحي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حدوث ميل بعقار سكني مكون من 7 طوابق بشارع زكي الطليمي، وتم إخلاء المبني بعد ظهور تشققات في الطابق الأول حفاظاً على أرواح السكان.

كانت الأجهزة التنفيذية بحي ثان المحلة الكبرى، تلقت بلاغات من الأهالي صباح اليوم الأربعاء، بحدوث ميل وتشققات وهبوط أرضي بمنزل سكني مكون من 7 طوابق بمنطقة المنشية الجديدة.

انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي ثان المحلة، والأجهزة الأمنية، وتم فرض كاردون أمني، وإخلاء المنزل من السكان حفاظاً على أرواح السكان بالمنطقة.

وتبين من المعاينة الأولية، قيام أحد الأشخاص بالحفر والبناء بجوار ذات العقار بدون ترخيص، ما أسفر عن تصدعات خفيفة وجرى على إثرها غلق وتشميع العقار.

وتم تشكيل لجنة من حى ثان المحلة لمعاينة العقار، وجار إعداد تقرير مفصل حول حالة العقار.