نتيجة الصف الثالث الإعدادي في أسوان بالاسم ورقم الجلوس
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أسوان - إيهاب عمران:
اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024/2025، بنسبة نجاح 70.27%.
كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 75%، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 100%.
وأوضح المهندس محمد الرشيدى بأن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألفا و911 طالبا وطالبة، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على 50% فأكثر 19 ألفا و615 طالبا وطالبة.
ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة أسوان من خلال الضغط (هــنــا)
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