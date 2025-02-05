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نتيجة الصف الثالث الإعدادي في أسوان بالاسم ورقم الجلوس

11:37 ص الأربعاء 05 فبراير 2025
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    محافظ أسوان يعتمد النتيجة
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    محافظ أسوان يعتمد النتيجة
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يعتمد النتيجة
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يعتمد النتيجة
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يعتمد النتيجة
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أسوان - إيهاب عمران:

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024/2025، بنسبة نجاح 70.27%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 75%، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 100%.

وأوضح المهندس محمد الرشيدى بأن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألفا و911 طالبا وطالبة، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على 50% فأكثر 19 ألفا و615 طالبا وطالبة.

ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة أسوان من خلال الضغط (هــنــا)

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي أسوان بالاسم ورقم الجلوس اللواء دكتور إسماعيل كمال الفصل الدراسى الأول
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