بالصور- رئيس جامعة قناة السويس يتفقد موقع إنشاء مبنى المدرجات الجديد بكلية الطب

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، جولة تفقدية لموقع إنشاء مبنى المدرجات الجديد بكلية الطب، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم القرش، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية.

وكان في استقبالهم كل من الدكتور نادر النمر، عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث تم استعراض التصور العام للمبنى الجديد الذي يأتي استجابة للتوسع المتزايد في أعداد الطلاب.

أكد الدكتور ناصر مندور أن المبنى الجديد سيضم ثلاثة طوابق، تشمل أربعة مدرجات، بسعة 250 طالبًا لكل منها ،مدرجًا رئيسيًا يسع 500 طالب ،مكاتب إدارية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الجامعة للتوسع وتحديث البنية التحتية، لمواكبة الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، حيث تضم كلية الطب حاليًا 2352 طالبًا وطالبة موزعين على مختلف الفرق الدراسية.

وأضاف “مندور” أن الجامعة تسعى إلى توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث المعايير الأكاديمية، وتسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على خدمة المجتمع بكفاءة.

تضم كلية الطب 1276 طالبًا و1076 طالبة، موزعين على الفرق الدراسية الفرقة الأولى: 568 طالبًا وطالبة ،الفرقة الثانية: 409 طلاب وطالبات ،الفرقة الثالثة: 459 طالبًا وطالبة ،الفرقة الرابعة: 393 طالبًا وطالبة ،الفرقة الخامسة: 523 طالبًا وطالبة.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة الجامعة الشاملة للتوسع في منشآتها التعليمية، بما يعزز قدرتها على تقديم تعليم طبي متطور وفق أعلى المعايير الأكاديمية، ويعكس التزامها المستمر بتوفير أفضل الفرص التعليمية والتدريبية لطلابها.