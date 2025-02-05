إعلان

محافظ الإسماعيلية ووزير التعليم يشهدان غدا حفل ختام مسابقة "جسور"

10:59 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تستعد محافظة الإسماعيلية لاستضافة حفل ختام مسابقة "جسور" غدا الخميس، وذلك بمدرسة التكنولوجيا، تحت رعاية اللواء أ.ح أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إلى جانب حضور قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والقيادات المركزية والمحلية للمبادرة.

ويأتي هذا الحفل تتويجًا لمنافسات المسابقة التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات، بما يعكس حرص الدولة على دعم الابتكار والتفوق العلمي بين الشباب.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم الفائزين والمشاركين، إضافةً إلى عرض أبرز المشاريع والأفكار المتميزة التي قدمها الطلاب خلال المسابقة، في إطار دعم الإبداع وتعزيز جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية والمجتمع.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أكرم جلال محافظ الإسماعيلية وزير التعليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كسر حاجز 4 آلاف.. قفزة في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة