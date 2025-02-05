محافظ الإسماعيلية ووزير التعليم يشهدان غدا حفل ختام مسابقة "جسور"

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تستعد محافظة الإسماعيلية لاستضافة حفل ختام مسابقة "جسور" غدا الخميس، وذلك بمدرسة التكنولوجيا، تحت رعاية اللواء أ.ح أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إلى جانب حضور قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والقيادات المركزية والمحلية للمبادرة.

ويأتي هذا الحفل تتويجًا لمنافسات المسابقة التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات، بما يعكس حرص الدولة على دعم الابتكار والتفوق العلمي بين الشباب.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم الفائزين والمشاركين، إضافةً إلى عرض أبرز المشاريع والأفكار المتميزة التي قدمها الطلاب خلال المسابقة، في إطار دعم الإبداع وتعزيز جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية والمجتمع.







