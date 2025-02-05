إعلان

بالصور- إخماد حريق بمركب صيد في مسطاح السفن بالإسكندرية

10:59 ص الأربعاء 05 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حريق مركب صيد في الإسكندرية (2)
  • عرض 6 صورة
    حريق مركب صيد في الإسكندرية (5)
  • عرض 6 صورة
    حريق مركب صيد في الإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    حريق مركب صيد في الإسكندرية (3)
  • عرض 6 صورة
    حريق مركب صيد في الإسكندرية (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بمركب صيد تحت الإنشاء بمنطقة مسطاح السفن بالأنفوشي، دون أي إصابات.

تلقى قسم شرطة الجمرك إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمركب تحت الإنشاء بأحد ورش إصلاح السفن في منطقة المسطاح بالأنفوشي.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب النيران بمركب صيد تحت الإنشاء ما أسفر عن تلفيات به دون حدوث إصابات.

جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي المراكب والورش، فيما تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق بمركب صيد الإسكندرية قوات الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظ الإسماعيلية ووزير التعليم يشهدان غدا حفل ختام مسابقة "جسور"

إعلان

إعلان

كسر حاجز 4 آلاف.. قفزة في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة