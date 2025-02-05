بالصور- إخماد حريق بمركب صيد في مسطاح السفن بالإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بمركب صيد تحت الإنشاء بمنطقة مسطاح السفن بالأنفوشي، دون أي إصابات.

تلقى قسم شرطة الجمرك إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمركب تحت الإنشاء بأحد ورش إصلاح السفن في منطقة المسطاح بالأنفوشي.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب النيران بمركب صيد تحت الإنشاء ما أسفر عن تلفيات به دون حدوث إصابات.

جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي المراكب والورش، فيما تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.