"قهرني في أكل عيشي".. عامل المعمار أنهى حياة المقاول أمام المسجد بقنا

قنا-عبدالرحمن القرشي :

حالة من الصدمة عاشها أهالي قرية كلاحين قفط بجنوب قنا عقب صلاة العصر، حينما أقدم عامل بتوجيه طعنات نافذة لمقاول أمام المسجد، وهو في حالة هستيرية.

وأفاد شهود عيان لـ مصراوي أن المجني عليه يعمل مقاول معمار وكان يصلي العصر داخل المسجد وعند خروجه كان يتربص به المتهم وفي يده سكين وبينما يلبس المجني عليه حذائه سدد المتهم عدة طعنات في صدر المجني عليه ولاذ بالفرار وسط حالة من الصدمة والهلع من قبل المصلين

وسرعان ما انتقلت قوة من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وضيقت الخناق على المتهم وتم ضبطه وضبط السلاح المستخدم.

واعترف المتهم بارتكابه الجريمة قائلا" أنا قتلت المقاول ده لأنه نصب عليا وأذاني في أكل عيشي، شغلني معه فترة وفصلني بدون ما أخد حقي منه، وماطل معايا ووقف حالي في المقاولات، وعملت كدا عشان انتقم منه لأنه قهرني في لقمة عيشي".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قفط يفيد بمقتل مقاول طعنا بآلة حادة أمام مسجد في قرية الكلاحين.

وأسفر ذلك عن مصرع "عبد الناصر.م"، 42 عامًا، مقاول، تخلص منه عامل بسكين أثناء خروجه من المسجد في قفط، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.