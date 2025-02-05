بالصورـ أسيوط تشهد أول جراحة لانفصال الشبكية بمستشفى الرمد

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، عن إجراء أول عملية جراحية لانفصال الشبكية بمستشفى الرمد بأسيوط، وذلك على نفقة الدولة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بعد تشغيل جهاز "الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري" بوحدة فحوصات أمراض العيون بالمستشفى، والذي يُعد أحدث جهاز من نوعه في صعيد مصر.

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى أن مستشفى الرمد استلمت جهاز (فاكو فيتريكتومي) لإزالة المياه البيضاء بالموجات الصوتية وإجراء عمليات الشبكية والجسم الزجاجي. وتحت إشراف الدكتورة كريستين تادرس، مدير مستشفى الرمد، تم إجراء أول عملية جراحية لانفصال الشبكية باستخدام الجهاز الجديد، بمشاركة الدكتور عصام غانم والدكتورة إيمان محمود وفريق من أخصائيات التمريض.

وأكدت الدكتورة كريستين تادرس، أن وحدة فحوصات أمراض العيون تستقبل المرضى من جميع أنحاء محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة لإجراء فحوصات رسم الشبكية والعصب البصري، نظرًا لكونها تضم الجهاز الوحيد المتوفر في مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور عصام نبيل، مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة بأسيوط، أن الجهاز يستخدم في تشخيص ومتابعة أمراض الشبكية الوراثية مثل العشى الليلي، وأمراض اعتلال الشبكية مثل السكري وجلطات الشبكية والمياه الزرقاء، بالإضافة إلى متابعة التهابات ضمور العصب البصري واكتشاف حالات ادعاء العمى والهستيريا.

من جهته، أعرب الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بأسيوط، عن شكره لوزارة الصحة ومحافظ أسيوط لدورهم في توفير مكان مجهز على أعلى مستوى وتوفير الكابلات والمستهلكات الخاصة بالجهاز، وتدريب الأطباء على تشغيله والاستفادة من خدماته. وأوضح أن الجهاز يعمل طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.