بالصورـ محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الولادة والصحة الإنجابية

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مستشفى الولادة والصحة الإنجابية بمدينة منفلوط، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

تأتي هذه الزيارة في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة القطاع الصحي في مختلف الأوقات، بهدف التأكد من جاهزية المستشفيات وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة كرم عبد الحفيظ، نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط، والدكتور إيهاب عبد الحكم، مدير مستشفى منفلوط المركزي، والدكتور أحمد عبد الصبور، نائب مدير المستشفى، ومصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

تفقد المحافظ خلال الجولة قسم العناية والصيدلية وبنك الدم والجراحة العامة والمعمل والمسالك والأسنان وبعض العيادات الخارجية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومدى توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية. كما اطمأن على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل، مشددًا على ضرورة تواجد الأطباء وأطقم التمريض في أماكن عملهم لاستقبال الحالات في أي وقت.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الجولات تهدف إلى متابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والوقوف على التحديات التي تواجه العمل لتذليلها، والتأكيد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين. وأضاف أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.