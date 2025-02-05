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"الجيران وقعوا في بعض".. إصابة 3 أشخاص بالخرطوش في مشاجرة بسوهاج

10:28 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

إسعاف

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 3 أشخاص برش خرطوش في أنحاء متفرقة من الجسد، في مشاجرة بين الجيران، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بحدوث مشاجرة ووجود مصابين دائرة مركز شرطة البلينا.

تبين من التحريات حدوث المشاجرة بين طرف أول "خالد. م" 18 عامًا طالب مصابًا برش خرطوش بالساقين، وشقيقيه "أبو العز" 16 عامًا طالب مصابًا برش خرطوش بالذراعين، "إبراهيم. ط" 24 عامًا سائق مصابًا برش خرطوش بالفخذ الأيسر، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وطرف ثان "خلف. ح" 48 عامًا مزارع، وشقيقيه "عبدالحميد" 39 عامًا تاجر، "ناصر" 40 عامًا، محاسب.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح ناري، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح ناري، وبسؤالهم تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وقيام الأول والثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول؛ بسبب خلافات الجيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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سوهاج مشاجرة بسوهاج مديرية أمن سوهاج
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