يوم حزين في سوهاج.. طالب ينهي حياته بالحبة القاتلة وتلميذة تتسمم بمبيد حشري

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى طالب جامعي حياته بتناول مادة سامة، بمنزل أسرته بأخميم شرقي محافظة سوهاج، وكشف والده غموض الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "مصطفى. س" 19 عامًا طالب مصابًا بتسمم، ادعاء تناول قرص حفظ الغلال، وتوفي عقب وصوله.

أفاد والده بأنه أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل تناول قرص حفظ الغلال، ما أدى لحدوث إصابته ووفاته؛ لمروره بحالة نفسية سيئة.

وفي سياق متصل، تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إشارة من مستشفى سوهاج التعليمي بوصول "دعاء. ف" 14 عامًا تلميذة مصابة بتسمم، ادعاء تناول مبيد حشري.

أفاد والدها أنه أثناء تواجد ابنته المذكورة بالمنزل تناولت مياه مذاب بها مبيد حشري، عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابتها.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.