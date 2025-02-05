مكون من طابقين.. انهيار منزل بالطوب اللبن في بني سويف- صور

بني سويف- حمدي سليمان:

تعرض منزل بالطوب اللبن في قرية الدوية التابعة لمركز بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، للإنهيار الجزئي، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانهيار جزئي لمنزل من الطوب اللبن مكون من طابقين بقرية الدوية التابعة لمجلس قروي تزمنت الشرقية بمركز بني سويف.

على الفور انتقل رجال الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى فصل المرافق عن المنزل، وفرض طوقًا أمنيًا حوله حرصا على حياة المواطنين، إذ تبين من التحريات الأولية أن المنزل يمتلكه "محمد. ك. ع"، ولم يسفر عن وجود خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

من جانبه، كلف المحافظ المختصين من الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمعاينة، وإعداد تقريرًا فنيًا عن ملابسات انهيار المنزل، وإخلاء المنازل المجاورة، حرصا على حياة قاطنيها.