أزهر الوادي الجديد يُعلن قائمة المقبولين للتدريس بالحصة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية اليوم الثلاثاء أسماء المقبولين للعمل بنظام التعاقد بالحصة في المعاهد الأزهرية المختلفة، وفق الشروط التي حددها الأزهر الشريف لسد العجز في بعض التخصصات.

ووجه فضيلة الدكتور مجدي بدوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، التهنئة للمقبولين، مشددًا على ضرورة التوجه إلى ديوان المنطقة بمدينة الخارجة يوم السبت المقبل، الموافق 8 فبراير 2025، لتوقيع العقود واستكمال الإجراءات الإدارية.

وفي سياق متصل، كان الأزهر الشريف قد أعلن سابقًا عن حاجته إلى 12,498 معلمًا للعمل بنظام الحصة خلال العام الدراسي 2024/2025 على مستوى الجمهورية، استجابةً للمتطلبات المتزايدة في الميدان التعليمي.

ودعا الأزهر الراغبين في التقدم للعمل بالحصة في التخصصات المطلوبة إلى تقديم طلباتهم يدويًا إلى رئيس الإدارة المركزية بمقر ديوان الإدارة خلال مدة أقصاها 15 يومًا اعتبارًا من السبت 23 نوفمبر 2024، مع التأكيد على أن الطلبات المرسلة بالبريد أو المتأخرة لن يتم النظر فيها.

وأكد مدير المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الأزهر الشريف لسد العجز في عدد من التخصصات والمراحل التعليمية، مما يعكس حرص المؤسسة على تعزيز جودة التعليم وضمان توفير كوادر تدريسية مؤهلة في مختلف المعاهد الأزهرية.