إحالة المتهم الأول في قضية "الدارك ويب" للمفتي.. واستمرار حبس المتهم الثاني

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، إحالة المتهم الأول في قضية الدارك ويب إلى المفتي، مع استمرار حبس المتهم الثاني، للنطق بالحكم عقب ورود رأي المفتي. وحددت جلسة اليوم السادس من دور شهر مارس للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم الثاني لتلك الجلسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده، بالإضافة إلى أمانة سر إيهاب سليمان، وذلك في قضية قتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين:

طارق أنور عبد المتجلي – 29 سنة – عامل بمقهي – مقيم بشارع الجامع، أول شبرا الخيمة.

علي الدين محمد علي محمد الزيات – 15 سنة – طالب – مقيم بدولة الكويت.

وقد رُفِع الدعوى في القضية رقم 9800 لسنة 2024 بجنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 بكلي جنوب بنها، نظراً لكون المتهم الثاني قاصرًا لم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلادياً عند ارتكاب الجريمة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول: ارتكب جريمة قتل عمدًا مع سبق الإصرار بحق المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بعد تحريضه ومساعدته من قبل المتهم الثاني على ارتكاب الجريمة مقابل خمسة ملايين جنيه. وقد أُعدت الجريمة بعناية؛ إذ تم إعداد العقاقير الطبية واستخدام حزام من الجلد، واستدراج المجني عليه إلى مقهى معروف ثم بيته، مما أدى إلى فقدانه للوعي وخنقه باستخدام الحزام.

وأضاف أمر الإحالة أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى تتعلق بخطف الطفل المجني عليه، حيث قام المتهمان بخداع الطفل عبر تقديم هدية له في منزله، ثم استدرجه عن أعين الرقباء إلى مسكنه، بما يُعدُّ من أساليب التحايل المُعاقب عليها وفق المواد «290/1 و290/3» من قانون العقوبات.

وفيما يتعلق بالمتهم الثاني، فقد شارك مع المتهم الأول في التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة، إذ استخدم بيانات العقاقير الطبية اللازمة لتنفيذ الجريمة بعد اتفاقهما على خطف الطفل وقتله مقابل المبلغ المالي المذكور.