بالأسماء.. مصرع شابة وإصابة 15 في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقيت شابة مصرعها، فيما أصيب 15 آخرون اليوم الثلاثاء في حادث مروري بمحور ديروط – الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين أن انقلاب سيارة ربع نقل، محملة بعمال زراعيين بمنطقة الكيلو 70 من محور "الفرافرة – ديروط"، أسفر عن وفاة لبني عطية إبراهيم (33 عامًا) وإصابة كل من: يوسف أحمد علي (19 عامًا)، عدلي محمود محمد (24 عامًا)، علي أحمد علي (23 عامًا)، محمد علي أحمد سيد (16 عامًا)، محمد مرتضى محمد (28 عامًا)، علاء إبراهيم محمود (17 عامًا)، أحمد مرتضى محمد (17 عامًا)، أحمد سيد سيد أحمد (20 عامًا)، إبراهيم كامل محمود (27 عامًا)، أحمد عبدالموجود (25 عامًا)، عبدالباسط يونس أبوزيد (29 عامًا)، محمد أشرف عبدالله (18 عامًا)، محمود خلف الله شاكر (37 عامًا)، عثمان علي أحمد (26 عامًا)، ومحمد نصر أحمد (20 عامًا).

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.