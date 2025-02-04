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طالبتان تحاولان التخلص من حياتهما بعد نتيجة الإعدادية بالبحيرة

08:40 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

طالبتان تحاولان التخلص من حياتهما - ارشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

حاولت طالبتان من كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، التخلص من حياتهما اليوم الثلاثاء، بتناول أقراص حفظ الغلال السامة عقب ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول وحصولهما على درجات منخفضة.

استقبل مستشفى كفر الدوار العام كلا من " جنى ج إ "14 عاما و "رقية م إ " 14 عاما طالبتان ومقيمتان شارع بولس دائرة القسم إدعاء تناول أقراص سامة.

جرى حجز الطالبتين بقسم السموم بمستشفى كفر الدوار العام للعلاج وحرر المحضر اللازم، وجار التحرى حول الواقعة.

كانت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اعتمدت اليوم نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي بنسبة نجاح 70.13%.

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كفر الدوار محافظة البحيرة نتيجة الإعدادية بالبحيرة أقراص حفظ الغلال
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