بعد ظهور نتيجته.. طالب بالشهادة الإعدادية ينهي حياته في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أقدم طالب بالصف الثالث الإعدادي على الانتحار ظهر اليوم الثلاثاء، عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بإلقاء نفسه في المياه الجارية ببحر سنتريس بمركز أشمون.

وأكد مصدر مسؤول لموقع مصراوي، أن الطالب المتوفى يُدعى "محمد.أ.ع." 16 عامًا، ويعمل فريق الإنقاذ النهري على محاولة العثور جثمانه وانتشاله من بحر سنتريس.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.