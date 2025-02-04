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لقاء الأجيال.. "زراعة الإسكندرية" تحتفي بـ 1000 من خريجيها - صور

03:05 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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الإسكندرية – محمد عامر:

احتفلت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية بالشاطبى بيوم الخريجين الأول تحت شعار "يوم الأجيال.. يوم الوفاء"، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور محمد بهى الدين، عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، إن الاحتفالية التي أقيمت لأول مرة حضرها نحو 1000 من خريجى الكلية على مدار 65 عامًا منذ عام 1960 وحتى 2024.

ووصف بهي الدين، الاحتفالية باليوم التاريخي لكلية الزراعة، موجهًا الشكر للحضور من الخريجين من ستينات القرن الماضى وحتى عشرينيات القرن الحالى.

وأعرب خريجو الكلية عن سعادتهم بالاحتفال، مطالبين إدارة الكلية بأن يكون تقليد سنوي للتجمع في جو من المحبة والسعادة الغامرة والاحتفال كل فبراير من الأعوام المقبلة.

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