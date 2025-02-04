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بعد 8 سنوات من الخصومة.. الصلح يجمع عائلتي آل محمود والمراغية في دشنا

02:35 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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قنا- عبدالرحمن القرشي:

شهدت قرية الصبريات التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، مراسم صلح بين عائلتى آل محمود والمراغية، وذلك بعد خصومة استمرت 8 سنوات، بحضور الكاتب الصحفي مصطفى بكري و لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

ودعا جموع الحاضرين إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الشعبية والأمنية والتنفيذية لإنهاء الخصومات الثأرية والحد من وقوع خلافات جديدة للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية والخدمية التي وضعتها الدولة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدين أن الدين الإسلامي والمسيحى يدعوان إلى قبول الآ ونبذ العنف والتعصب والتعايش مع بعضنا البعض في سلم، داعيا الله أن يبارك هذا الصلح وأن يهدي جميع المتخاصمين وأن يعم الأمن والسلام والرخاء في كافة ربوع مصرنا الحبيبة.

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مركز دشنا الصلح بين عائلتي آل محمود والمراغية قرية الصبريات خصومة
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