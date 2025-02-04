قلبه توقف بالملعب.. رياضة الإسكندرية تكشف تفاصيل وفاة مدرب نادي النحاس

الإسكندرية - محمد البدري:

كشفت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، نتائج لجنة تقصي الحقائق بشأن واقعة وفاة المدرب المساعد لفريق كرة اليد بنادي شركة النحاس بالإسكندرية، يوسف رمضان محمد؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية في ملعب التدريب شرقي المحافظة.

ووفقا لبيان صادر عن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء؛ توصلت لجنة تقصي الحقائق إلى أن الوفاة حدثت بملعب نادي شركة النحاس؛ حيث سقط المدرب المساعد مغشيًا عليه حال تواجده رفقة زملائه جانب حدود الملعب.

وأضاف بيان مديرية الشباب والرياضة وفقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق أن زملاء الراحل يوسف رمضان قاموا بنقله إلى المستشفى ووافته المنية بسبب توقف عضلة القلب طبقا للثابت بتقرير المستشفى.

وكانت أوضحت مديرية الشباب والرياضة في بيان آخر أن اللاعب كان جرى نقله فورا من أرض الملعب إلى المستشفى ووافته المنية إثر أزمة قلبية، فيما شكلت لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات الوفاة تفصيلا.

ونعى الاتحاد المصري لكرة اليد ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ؛ يوسف رمضان محمد؛ المدرب المساعد الفريق كرة اليد بنادي شركة النحاس الذي وافته المنية مساء الإثنين؛ وقدموا العزاء لمجلس إدارة النادي وأسرة الفقيد.