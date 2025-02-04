إعلان

قلبه توقف بالملعب.. رياضة الإسكندرية تكشف تفاصيل وفاة مدرب نادي النحاس

02:23 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

يوسف رمضان-المدرب المساعدلنادي شركةالنحاس كرة اليد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد البدري:

كشفت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، نتائج لجنة تقصي الحقائق بشأن واقعة وفاة المدرب المساعد لفريق كرة اليد بنادي شركة النحاس بالإسكندرية، يوسف رمضان محمد؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية في ملعب التدريب شرقي المحافظة.

ووفقا لبيان صادر عن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء؛ توصلت لجنة تقصي الحقائق إلى أن الوفاة حدثت بملعب نادي شركة النحاس؛ حيث سقط المدرب المساعد مغشيًا عليه حال تواجده رفقة زملائه جانب حدود الملعب.

وأضاف بيان مديرية الشباب والرياضة وفقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق أن زملاء الراحل يوسف رمضان قاموا بنقله إلى المستشفى ووافته المنية بسبب توقف عضلة القلب طبقا للثابت بتقرير المستشفى.

وكانت أوضحت مديرية الشباب والرياضة في بيان آخر أن اللاعب كان جرى نقله فورا من أرض الملعب إلى المستشفى ووافته المنية إثر أزمة قلبية، فيما شكلت لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات الوفاة تفصيلا.

ونعى الاتحاد المصري لكرة اليد ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ؛ يوسف رمضان محمد؛ المدرب المساعد الفريق كرة اليد بنادي شركة النحاس الذي وافته المنية مساء الإثنين؛ وقدموا العزاء لمجلس إدارة النادي وأسرة الفقيد.

يوسف رمضان قبل اعتزاله وتوجهه للتدريب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة مدرب نادي النحاس مديرية الشباب والرياضة الإسكندرية فريق كرة اليد أزمة قلبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هل يتوقف بنكا الأهلي ومصر عن طرح الشهادة ذات العائد 23.5% و27% قبل اجتماع المركزي؟
بورصة المقرئين.. بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات