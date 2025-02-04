السجن 10 سنوات لمحامٍ بتهمة التزوير في محررات رسمية بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار اسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، محام ، بالسجن 10 سنوات ، بتهمة التزوير.

تعود أحداث القضية، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم ، محام، إنه في غضون 2020، اشترك مع موظفين عمومين حسني النية ، في تزوير محررات رسمية، وهي تقارير المعارضة الجزئية، واورنيك رقم 5 ج نيابة، بعد أن مثل المتهم أمام الموظفين وقرر أن يكون وكيلا عن متهم بصفته محام ، وقدم عنه سند وكالة رسمي عام، مستعملا محرر مزور .

تم إحالة القضية التي حملت رقم 4395 لسنة 2023 ، جنح مركز نجع حمادي المقيدة برقم 249 لسنة 2023 كلي قنا ، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.