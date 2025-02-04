إعلان

السجن 10 سنوات لمحامٍ بتهمة التزوير في محررات رسمية بقنا

01:19 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

سجن - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار اسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، محام ، بالسجن 10 سنوات ، بتهمة التزوير.

تعود أحداث القضية، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم ، محام، إنه في غضون 2020، اشترك مع موظفين عمومين حسني النية ، في تزوير محررات رسمية، وهي تقارير المعارضة الجزئية، واورنيك رقم 5 ج نيابة، بعد أن مثل المتهم أمام الموظفين وقرر أن يكون وكيلا عن متهم بصفته محام ، وقدم عنه سند وكالة رسمي عام، مستعملا محرر مزور .

تم إحالة القضية التي حملت رقم 4395 لسنة 2023 ، جنح مركز نجع حمادي المقيدة برقم 249 لسنة 2023 كلي قنا ، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات نجع حمادي سجن محامٍ التزوير في محررات رسمية قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الري: "لازم الوزارة يبقي فيها سيستم.. ومش عيب إننا نتعلم"- صور

إعلان

إعلان

بورصة المقرئين.. بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات