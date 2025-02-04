"وقعوه بإيديهم".. حملة تزيل بناءً مخالفا على أرض جمعية زراعية بالبحيرة - صور
01:05 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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البحيرة - أحمد نصرة:
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، اليوم الثلاثاء، حملة داخل قرية ديروط، لإزالة مخالفات البناء في المهد، والتعامل مع المخالفين.
أسفرت الحملة عن إزالة مباني بالطوب الأبيض على مساحة 225م تابعة لجمعية القصر المستجد وتمت الإزالة الكلية وسلمت الأرض خالية من أي تعدي إلى مسؤول الجمعية الزراعية.
وشددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات الإزالة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعدي وإيقاف البناء المخالف فورا تأكيدا لهيبة الدولة وردع المخالفين.
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