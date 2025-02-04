وفاة شاب حزنًا على موت والده بالمحلة

الغربيةـ مروة شاهين:

توفي شاب حزنا على وفاة والده صباح اليوم الثلاثاء، بشارع الشرقاوي بالجمهورية بمدينة المحلة الكبري، بمحافظة الغربية.

كان الأهالي تفاجأوا بوفاة الحاج محمد فاروق الأعصر، وعندما علم نجله ويدعى "هاشم" بوفاة والده أصيب بسكتة قلبية وتوفي في الحال حزنا على رحيل والده.

وأكد الأهالي أن الشاب كان يتمتع بحسن الخلق وكان بارا بوالده ولم يتحمل الصدمة بعد رحيله، وأعلنوا أن صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد السلام بالجمهورية، والدفن بمقابر الأسرة.