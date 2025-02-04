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محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.27%- صور

11:23 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (3)
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2025-2024 بنسبة نجاح 82.27%.

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 96.09%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، ونتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 100%.

ووفق البيان الصادر عن محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أكد محافظ كفر الشيخ أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 66 ألفًا و 259 طالبا وطالبة، تغيب منهم 235طالبًا، وطالبة، حضر منهم الامتحانات 66 ألفًا 24 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 82.27%.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتورة غادة النحاس، مدير عام التعليم العام، وجلال فوزى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وتامر وهدان، مدير التعليم الاعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

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محافظ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية اللواء دكتور علاء عبدالمعطي
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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ

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