إطلاق قوافل بيطرية مجانية لعلاج الماشية والدواجن بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تستعد نقابة الأطباء البيطريين بأسوان لإطلاق سلسلة من القوافل البيطرية العلاجية المجانية للماشية والدواجن، خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري.

تأتي هذه المبادرة تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتستهدف القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت الدكتورة سهر عبده، نقيب الأطباء البيطريين بأسوان، أن هذه القوافل تهدف إلى تقديم دور مجتمعي فعال من خلال توفير الأدوية والمستلزمات البيطرية اللازمة لعلاج الحيوانات والدواجن.

وأوضحت أن المبادرة تشمل تدريب الأطباء البيطريين على استخدام الأجهزة الحديثة مثل جهاز السونار للكشف على الحيوانات، بالإضافة إلى توعية مربي الماشية والدواجن بأساليب التربية السليمة والوقاية من الأمراض الوبائية.

وتابعت أن تنظيم هذه القوافل بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات البيطرية ودعم المربين في القرى الأكثر احتياجًا.