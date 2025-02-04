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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

10:34 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، رسميًا اليوم الثلاثاء، عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية واعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية انطلقت في 18 يناير الماضي بمحافظة المنوفية على مستوى المراكز والمدن واستمرت لمدة 5 أيام من خلال 398 لجنة، واستقبلت 86 ألف و696 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمشاركة 14 ألف و154 (رئيس لجنة- مراقب أول- مراقب- ملاحظ- إداري) بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس وزارة التربية والتعليم
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