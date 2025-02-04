مصرع رجل وإصابة ابنته في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي رجل أربعيني مصرعه، بينما أُصيبت ابنته بجروح وكسور خطيرة، إثر تصادم دراجتهما النارية بسيارة ملاكي في قرية جزيرة النص التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بالحادث، حيث انتقلت قوة أمنية إلى الموقع، وتبين أن الضحية يدعى رضا إبراهيم صالح (48 عامًا)، وكان برفقة ابنته على الدراجة النارية عندما وقع التصادم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس العام، إلا أن الأب لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته، بينما تخضع ابنته للرعاية الطبية بحالة حرجة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الجثمان لذويه بعد استكمال إجراءات الدفن، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.