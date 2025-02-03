محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإقامة مركز حضاري متكامل بنقادة

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة قنا ومؤسسة تروس للتنمية الحضرية، لإنشاء مركز حضاري متكامل بمدينة نقادة تحت اسم "مشروع وش السعد"، وذلك كنموذج مبتكر للتطوير الحضاري للقرية المصرية، في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ قنا، خلال مراسم التوقيع، أن المركز الخدمي المقترح في نقادة سيتضمن سوقًا تجاريًا ومنطقة خدمات، بالإضافة إلى مكتبة ومسرح، ما سيمثل نقلة نوعية للمنطقة ويخلق بيئة جاذبة للسكان. كما سيُسهم في توفير فرص تدريب حِرفي لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة، مما يعزز فرص العمل والتنمية الاقتصادية.

من جانبه، أشار الدكتور حاتم خاطر، مؤسس مؤسسة تروس للتنمية، إلى أن "مشروع وش السعد" يهدف إلى تقديم نموذج حضاري متكامل ومستدام، يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للقرى الأكثر احتياجًا من خلال دمج الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية بمشاركة مختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ قنا القيادات التنفيذية بالتعاون الكامل مع مؤسسة تروس باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في التنمية، مثنيًا على دور المؤسسة في دعم المجتمع المدني وتقديم نموذج يُحتذى به في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة.