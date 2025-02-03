إعلان

محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإقامة مركز حضاري متكامل بنقادة

09:48 م الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإقامة مركز حضاري
  • عرض 6 صورة
    محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإقامة مركز حضاري
  • عرض 6 صورة
    محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإقامة مركز حضاري
  • عرض 6 صورة
    محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإقامة مركز حضاري
  • عرض 6 صورة
    محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإقامة مركز حضاري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة قنا ومؤسسة تروس للتنمية الحضرية، لإنشاء مركز حضاري متكامل بمدينة نقادة تحت اسم "مشروع وش السعد"، وذلك كنموذج مبتكر للتطوير الحضاري للقرية المصرية، في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ قنا، خلال مراسم التوقيع، أن المركز الخدمي المقترح في نقادة سيتضمن سوقًا تجاريًا ومنطقة خدمات، بالإضافة إلى مكتبة ومسرح، ما سيمثل نقلة نوعية للمنطقة ويخلق بيئة جاذبة للسكان. كما سيُسهم في توفير فرص تدريب حِرفي لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة، مما يعزز فرص العمل والتنمية الاقتصادية.

من جانبه، أشار الدكتور حاتم خاطر، مؤسس مؤسسة تروس للتنمية، إلى أن "مشروع وش السعد" يهدف إلى تقديم نموذج حضاري متكامل ومستدام، يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للقرى الأكثر احتياجًا من خلال دمج الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية بمشاركة مختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ قنا القيادات التنفيذية بالتعاون الكامل مع مؤسسة تروس باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في التنمية، مثنيًا على دور المؤسسة في دعم المجتمع المدني وتقديم نموذج يُحتذى به في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ قنا خالد عبدالحليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
12 فرعًا بالإسكندرية.. انطلاق معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية (صور)

إعلان

إعلان

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة