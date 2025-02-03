إعلان

8 مصابين في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالقليوبية

09:44 م الإثنين 03 فبراير 2025

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 8 أشخاص، اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة أجرة على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، أمام منطقة سندنهور بنطاق مدينة بنها في محافظة القليوبية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وتولي الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة أجرة على الطريق الزراعي أمام سندنهور.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 8 أشخاص. قامت الأجهزة الأمنية بدفع المعدات اللازمة لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية، وعادت الحركة إلى طبيعتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

8 مصابين في انقلاب سيارة انقلاب سيارة أجرة مستشفى بنها الجامعي انقلاب سيارة على الطريق الزراعي محافظة القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإقامة مركز حضاري متكامل بنقادة

إعلان

إعلان

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة