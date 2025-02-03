8 مصابين في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 8 أشخاص، اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة أجرة على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، أمام منطقة سندنهور بنطاق مدينة بنها في محافظة القليوبية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وتولي الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة أجرة على الطريق الزراعي أمام سندنهور.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 8 أشخاص. قامت الأجهزة الأمنية بدفع المعدات اللازمة لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية، وعادت الحركة إلى طبيعتها.