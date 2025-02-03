بالصور.. نادي قضاة بورسعيد يلتقي وزير الأوقاف في العاصمة الإدارية الجديدة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

التقى وفد من نادي قضاة بورسعيد، اليوم الاثنين، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدم الوفد التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وبحث سبل التعاون بين الوزارة والنادي في تنظيم العديد من الفعاليات في المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية.

تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون في تنظيم الفعاليات والمبادرات والأنشطة التي تهدف إلى توعية الشباب وتثقيفهم، بما يسهم في خلق أجيال قادرة على التصدي للتحديات ومواكبة تطورات الوطن، من خلال تعزيز العلم والتعاليم الدينية السليمة والأخلاق الحميدة.

ورحب وزير الأوقاف بوفد نادي قضاة بورسعيد، معربًا عن سعادته باللقاء وتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان، كما تم بحث سبل التعاون بين فرع النادي في بورسعيد ووزارة الأوقاف ممثلة في مديرية الأوقاف لتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية.

وأكّد وزير الأوقاف على حرص الوزارة في التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مجالات متنوعة، خاصة العلمية والدعوية.

من جانبه، وجه وفد نادي قضاة بورسعيد الشكر لوزير الأوقاف على حسن الاستقبال والضيافة، مقدمين تهنئتهم بمناسبة رمضان، معربين عن تقديرهم لجهود الوزارة في دعم التعاون المشترك.

وأوضح المستشار محمد الصواف، رئيس لجنة العلاقات والإعلام بنادي قضاة بورسعيد ومنسق الزيارة، أن النادي حريص على تعزيز التعاون المثمر مع مؤسسات الدولة لتفعيل دوره في المجتمع ورفع مستوى الرقي والاستقرار والتنمية في مصر.

في ختام اللقاء، أهدى وفد نادي قضاة بورسعيد درع النادي لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.

ضم الوفد المستشار محمد الصواف، رئيس لجنة العلاقات والإعلام بنادي قضاة بورسعيد ومنسق الزيارة، المستشار محمد شداد، وكيل النادي، المستشار وائل فاروق، عضو النادي، المستشار عبده بلبول، سكرتير النادي.