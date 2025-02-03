مصر تحصد مركزين أوائل في ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

بورسعيد - طارق الرفاعي:

اختتمت مساء اليوم الاثنين فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك خلال احتفالية بمسرح المركز الثقافي.

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للمسابقة نتائج النسخة الثامنة التي شارك فيها 40 متسابقًا من 33 دولة.

وفي فرع حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة، فاز بالمركز الأول أحمد محمد الصابر علي من ليبيا، بينما حصد المركز الثاني عمر محمد حسين عبد الواحد من مصر، والمركز الثالث حبيب عبد الرحمن أحمد من اليمن.

أما في فرع الصوت الحسن في التلاوة المجودة، ففاز بالمركز الأول خالد عطية عبد الخالق صديق من مصر، والمركز الثاني سيد عبد الراشد كاظمي من أفغانستان، والمركز الثالث عبد المغيث لزعر من المغرب.

وفي فرع الابتهال والإنشاد الديني، حصل على المركز الأول عبد الرحمن حسين مصطفى الأسواني من مصر، بينما جاء في المركز الثاني عمرو موسى من اليمن، والمركز الثالث طالب فرزاد من سوريا.

تُقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبرئاسة الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي. كما تحمل الدورة الثامنة لهذا العام اسم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رحمه الله.