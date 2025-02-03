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العين انفجرت.. إصابة شاب في تصادم دراجة نارية بسيارة في الوادي الجديد

07:55 م الإثنين 03 فبراير 2025

إسعاف أرشيفية

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب شاب في حادث مروري مساء اليوم الإثنين، على أحد الطرق الداخلية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقت إدارة شرطة النجدة إخطارًا من مستشفى الفرافرة المركزي بوصول مصاب جراء حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة على طريق "قرية صبيح - مدينة الفرافرة".

أسفر التصادم عن إصابة "إسلام سعد الدين مصطفى" 25 عامًا، حيث انفجرت مقلة عينه اليمنى. وتم نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزي، ثم تقرر تحويله إلى مستشفى جامعة الأزهر في أسيوط لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالحادث وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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