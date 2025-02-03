المؤبد لقاتل شاب دهسًا بسيارة في نجع حمادي

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحي، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي سلام ومحمد كحلاوي وأسامة الأمير، بالسجن المؤبد على المتهم منصور.م.ع، 20 عامًا، لاتهامه بقتل شاب دهسًا بسيارته في ساحل نجع حمادي.

تعود وقائع القضية إلى 6 مارس 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة قتل المجني عليه عبد العزيز عاشور عبد العزيز، 20 عامًا، عمدًا، دون سبق إصرار أو ترصد، إذ استغل وقوفه في الطريق العام، فقام بزيادة سرعة السيارة والتوجه نحوه والاصطدام به ودهسه، قاصدًا قتله على خلفية خلافات سابقة بينهما.

وأحيلت القضية، المقيدة برقم 5728 لسنة 2023 جنح نجع حمادي، ورقم 829 لسنة 2023 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد.