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بعد تعديل التهمة.. السجن 5 سنوات لشاب قتل شقيقته في الفيوم

05:38 م الإثنين 03 فبراير 2025
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    هيئة المحكمة
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    هيئة المحكمة
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الفيوم - حسين فتحي:

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا (دائرة الإرهاب) في الفيوم، اليوم الإثنين، بمعاقبة شاب بالسجن خمس سنوات بتهمة قتل شقيقته، بعد تعديل وصف الجريمة من القتل العمد إلى الضرب الذي أفضى إلى الموت.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين مجدي هريدي وبيشوي النسر، وأمانة سر محمود العمدة، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، حيث أُدين المتهم "محمد. خ. ا"، البالغ من العمر 22 عامًا، بطعن شقيقته "خلود" بسلاح أبيض، بعدما نشبت بينهما مشادة بسبب شكوك حول سلوكها.

تعود الواقعة إلى يوليو 2024، حين تلقت الأجهزة الأمنية في الفيوم إخطارًا بمقتل المجني عليها (27 عامًا) داخل منزلها في قرية طبهار على يد شقيقها، الذي فر هاربًا عقب ارتكاب الجريمة.

كشفت التحريات أن المجني عليها كانت متزوجة لكنها غادرت منزل الزوجية لفترة طويلة، ما تسبب في خلافات مع زوجها، الذي رفض عودتها إليه وطلب حضانة ابنتيه. وأوضحت التحقيقات أن شقيقها استجوبها حول فترة غيابها، ما أدى إلى وقوع مشادة بينهما انتهت بطعنها بسلاح أبيض.

بعد مرور 72 ساعة على الحادث، سلّم المتهم نفسه للشرطة، زاعمًا أن شقيقته حاولت إيذاء نفسها أثناء المشادة، وأن الطعنة أصابتها بالخطأ خلال محاولته منعها. وخلال المحاكمة، استجابت المحكمة لطلب هيئة الدفاع عن المتهم بتعديل وصف الاتهام، ليصدر الحكم بالسجن خمس سنوات بدلًا من عقوبة أشد.

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معاقبة شاب بالسجن خمس سنوات شاب يقتل شقيقته محكمة الجنايات وأمن الدولة يطعن شقيقته بسلاح أبيض
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