محافظ بني سويف يبحث سبل تطوير مصانع تدوير القمامة مع "تيتان مصر"

بني سويف-حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المهندس عمرو رضا، المدير التنفيذي لمجموعة تيتان مصر للأسمنت، لمناقشة سبل تطوير مصانع تدوير القمامة، والموقف التنفيذي في عدد من الملفات التي تشهد تعاونا مثمرا في إطار المسؤولية الإجتماعية للمجموعة في عدد من الملفات الخدمية والتنموية،

جاء ذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسام طه مدير مصنع بني سويف، وعصام جي، مدير شركة جي لتدوير المخلفات، وتوني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية والمشاركة المجتمعية بالمجموعة



وخلال اللقاء استعرضت المجموعة آخر المستجدات المتعلقة بتشغيل وصيانة مصانع التدوير الثلاث (سنور، سمسطا، الواسطى) وإنتاج الوقود البديل RDF، كما جرى مناقشة العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركة لاستمرار تقديم خدمات المعالجة، والتخلص الآمن من المخلفات البلدية، مع بحث سبل تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات عبر تحديث منشآت المعالجة بالمصانع الثلاثة بتوريد وتركيب معدات حديثة.

كما شهد الاجتماع مناقشة مساهمات"تيتان مصر"في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، حيث أشار المهندس عمرو رضا إلى دعم المجموعة لمشروع إنشاء وحدة الحروق بالمستشفى التخصصي بقيمة 3 ملايين جنيه، ورفع كفاءة العناية المركزة بمستشفى الصدر بقيمة 2 مليون جنيها، بالإضافة إلى تنفيذ حزام شجري بمحيط المصنع بتكلفة مليون جنيه، وذلك في إطار التزام الشركة بتعزيز البعدين البيئي، والخدمي للمسؤولية المجتمعية.