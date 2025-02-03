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نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الغربية.. بالاسم ورقم الجلوس

03:34 م الإثنين 03 فبراير 2025

طلاب الشهادة الإعدادية

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الغربية- مروة شاهين:

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالغربية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024 - 2025، اليوم الاثنين، بعد اعتمادها رسميا من اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

كانت لجان التقدير أنهت عملها، وتولت لجنة النظام والمراقبة عمليات الرصد الورقي والالكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج.

وشدد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، مؤكداً بضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير.

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظ الغربية أشرف الجندي
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