سكرتير عام بني سويف يتفقد قافلة طبية -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، سير العمل في القافلة الطبية المجانية، والتي نظمتها مديرية الصحة، والاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ضمن حملة "صحة وطن".

تابع السكرتير العام، سير العمل بالقافلة، التي تستمر على مدار 5 أيام متتالية، وتقدم العديد من خدمات المبادرات الرئاسية مثل :دعم صحة المرأة، و الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والأمراض المُزمنة، والاعتلال الكلوي، و100 يوم صحة، ويجري خلالها أيضا الكشف عن الأمراض المُزمنة من سكر، وضغط، وسمنة، وعمل استبيان عن درجة خطورة الأورام بأنواعها (رئة، قولون، بروستاتا، عنق رحم، وسرطان ثدي)، وتحاليل وأشعة الماموجرام، وتحويل الحالات للمراكز الطبية المتخصصة، بجانب تقديم خدمات توعوية ضد الأمراض وكيفية الوقاية منها.

وأكد السكرتير العام، على أهمية مثل تلك القوافل التي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة، مشيدا بالتعاون المتميز بين الأجهزة التنفيذية، ومؤسسات المجتمعات المدني تحت مظلة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية في توفير الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.