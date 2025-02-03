إنهاء خصومة ثأرية بين آل المراوين وآل الشرايين في قنا -صور

قنا- عبدالرحمن القرشي :

بدأت مراسم الصلح بين عائلتي آل المراوين وآل الشرايين فى قرية حجازة قبلي بمركز قوص جنوب قنا، فى مركز شباب العواري بعد خصومة ثأرية دامت ثلاثة سنوات بسبب خلافات على الميراث.

حضر مراسم الصلح والقودة وسط تشديدات أمنية مشددة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والعمد والمشايخ من القرى والمراكز المجاورة وأعضاء مجلس النواب من القرى المجاورة،

دخلت عائلة الجاني التى جنت على ابن عمهم الذي لقي مصرعه عن عمر يناهز 65 عاما فى قطعة الأرض، بالقودة وطلب الصلح لعائلة المجني عليه من أخوته وأولاده، وسط تكبيرات وتهليلات لإتمام هذا الصلح.

كما حضر على عبد الرازق ممثل عن مديرية الأوقاف بقنا والقمص استفانوس ممثل عن الكنيسة الارثوذكسية بقوص، وماهر خريشي مدير إدارة الشباب والرياضة بقوص، وجميع العمد من القرى المجاورة، من بينهم العمدة ياسر مختار عمدة الحراجية ومحمود غلاب عمدة المقربية، وعبد الراضي عربي، عضو مجلس نواب سابقا وعدد كبير من الأهالي بالقرية والقرى المجاورة.

تحدثا كلاهما عن الصلح خير وحقن وإراقة الدماء فى الدين الإسلامي والمسيحي.