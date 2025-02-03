السجن المشدد 5 سنوات لعامل قطع يد مندوب مبيعات في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على عامل، بعد إدانته بقطع يد مندوب مبيعات بسبب رفضه إعطائه مبلغًا ماليًا وسجائر في منطقة الوليدية بأسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وعلاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة ، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 7857 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى بلاغ من مستشفى أسيوط الجامعي لقسم شرطة ثان أسيوط، يفيد بوصول "ياسين. ح. أ"، 27 عامًا، مندوب مبيعات بشركة مواد غذائية، مصاب ببتر كامل لليد اليسرى، وبسؤاله، اتهم "محمود. ح. ع" بالتعدي عليه بسلاح أبيض (سكين)، مما أدى إلى بتر يده اليسرى.

وأوضح المجني عليه في تحقيقات النيابة أنه أثناء نزوله من منزله إلى عمله، اعترض طريقه المتهم وطلب منه مبلغًا ماليًا وسجائر؛ وعندما رفض قام المتهم بإخراج سلاح أبيض وتعدى عليه، مما أدى إلى بتر يده اليسرى.

وأكدت تحريات المباحث صحة أقوال المجني عليه، وكشفت أن المتهم سبق اتهامه في 32 قضية متنوعة، وأشارت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم، ترتب عليها مشاجرة انتهت بقيام المتهم بقطع يد المجني عليه.