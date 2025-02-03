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اليوم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنيا.. الرابط الرسمي

01:20 م الإثنين 03 فبراير 2025

طلاب الشهادة الإعدادية

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المنيا-جمال محمد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، ظهر اليوم الاثنين، الانتهاء من رصد وتجميع الدرجات وكافة الأعمال الخاصة بامتحانات النصف الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمديرية والمختصة بإعلان كافة البيانات، عن ظهور النتيجة بعد قليل، ونشرها عبر الصفحة.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب المنيا عبر رابط الصفحة الرسمية الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة عبر الرابط التالي .. اضغط هنا

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مديرية التربية والتعليم محافظة المنيا نتيجة الصف الثالث الاعدادي الشهادة الإعدادية
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