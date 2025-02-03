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بالأسماء.. اختناق 7 موظفين داخل مصعد كهربائي في الوادي الجديد

01:16 م الإثنين 03 فبراير 2025

مستشفى الخارجة التخصصي

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 7 موظفين تابعين لجهاز التعمير والإسكان بمحافظة الوادي الجديد داخل مصعد كهربائي بالعاصمة الإدارية بمدينة الخارجة.

وكان اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغا من ادارة النجدة يفيد إصابة 7 أشخاص باختناق من العاملين بالعاصمة الإدارية بمدينة بالخارجة أثناء استقلالهم احد المصاعد الكهربائية، وهم تيسير علي أحمد 54 عام ، زينب زين محمد 47 عاما ، فاطمه عبد المجيد عبد الوهاب 48، هاله محمد حسن زناتي 54 ، ثناء عبد المنعم محمد 46 ، انتصار سعد محمد 45 ،سحر ابراهيم محمد 45 عاما وجميعهم موظفون من الخارجة.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف الى مستشفى الخارجة التخصصي وتقديم الرعاية الطبية للموظفين فيما تحسنت حالتهم الصحية وخرجوا جميعهم من المستشفى.

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