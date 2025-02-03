إعلان

وكيل صحة البحيرة يتفقد قسم السموم بحميات دمنهور -صور

01:15 م الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    قسم السموم بحميات دمنهور3
  • عرض 6 صورة
    قسم السموم بحميات دمنهور4
  • عرض 6 صورة
    قسم السموم بحميات دمنهور2
  • عرض 6 صورة
    قسم السموم بحميات دمنهور
  • عرض 6 صورة
    قسم السموم بحميات دمنهور5
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، قسم السموم بمستشفى حميات دمنهور المنتظر افتتاحه قريبًا، ليصبح أول قسم تابع لمستشفيات مديرية الصحة بالبحيرة بمدينة دمنهور.

واطمأن وكيل الوزارة على اكتمال الاستعدادات لافتتاح القسم ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والتجهيزات الخاصة به.

وأشار عبد الجواد إلى أن مديرية الصحة بالبحيرة بها ثلاثة وحدات للسموم بمستشفيات كفر الدوار العام وإيتاى البارود، وحوش عيسى ، وهذا هو القسم الرابع الذي يجري تجهيزه لافتتاحه قريبا لخدمة أهالى دمنهور ، مما يساعد فى إنقاذ الكثير من الحالات التى كانت تحتاج للتحويل للإسكندرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وكيل صحة البحيرة قسم السموم حميات دمنهور البحيرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالأسماء.. اختناق 7 موظفين داخل مصعد كهربائي في الوادي الجديد

إعلان

إعلان

الذهب والدولار أحصنة سوداء.. السلع الرابحة والخاسرة من حرب ترامب التجارية
هل يرتفع سعر الأدوية في 2025؟ .. رئيس هيئة الدواء يوضح
نقل مواقف السيارات العشوائية في رمسيس.. 11 صورة للمكان البديل
أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس وموجة التقلبات الجوية