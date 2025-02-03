وكيل صحة البحيرة يتفقد قسم السموم بحميات دمنهور -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، قسم السموم بمستشفى حميات دمنهور المنتظر افتتاحه قريبًا، ليصبح أول قسم تابع لمستشفيات مديرية الصحة بالبحيرة بمدينة دمنهور.

واطمأن وكيل الوزارة على اكتمال الاستعدادات لافتتاح القسم ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والتجهيزات الخاصة به.

وأشار عبد الجواد إلى أن مديرية الصحة بالبحيرة بها ثلاثة وحدات للسموم بمستشفيات كفر الدوار العام وإيتاى البارود، وحوش عيسى ، وهذا هو القسم الرابع الذي يجري تجهيزه لافتتاحه قريبا لخدمة أهالى دمنهور ، مما يساعد فى إنقاذ الكثير من الحالات التى كانت تحتاج للتحويل للإسكندرية.