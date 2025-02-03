إعلان

قطع المياه عن مدينة صدفا في أسيوط.. المواعيد والأسباب

12:50 م الإثنين 03 فبراير 2025

قطع مياه الشرب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن بدء المرحلة الثانية من أعمال الصيانة والتطهير بمحطة رفع صرف صحي صدفا؛ ستبدأ الأعمال من الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025، مما يستدعي قطع المياه عن مدينة صدفا خلال هذه الفترة.

وأوضحت الشركة، أن هذه المرحلة تهدف إلى استكمال أعمال التطهير والصيانة لبعض المكونات الأساسية بالمحطة، لضمان رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودة الخدمة المقدمة لسكان المدينة. وأكدت أن القرى المجاورة لن تتأثر بقطع المياه، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تنفيذ الأعمال بكفاءة وتحقيق أعلى معايير التشغيل والصيانة.

ودعت الشركة العملاء في مدينة صدفا إلى التواصل عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي ascww.org أو تطبيق الهاتف المحمول، للإبلاغ عن أي احتياج لسيارات مياه.

قطع المياه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع المياه محافظة أسيوط محافظة الوادي الجديد مدينة صدفا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أين جرى دفن أسد الفيوم؟.. نقيب البيطريين يجيب

إعلان

إعلان

نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظات.. روابط مباشرة للاستعلام
الذهب والدولار أحصنة سوداء.. السلع الرابحة والخاسرة من حرب ترامب التجارية
هل يرتفع سعر الأدوية في 2025؟ .. رئيس هيئة الدواء يوضح
نقل مواقف السيارات العشوائية في رمسيس.. 11 صورة للمكان البديل