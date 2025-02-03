قطع المياه عن مدينة صدفا في أسيوط.. المواعيد والأسباب

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن بدء المرحلة الثانية من أعمال الصيانة والتطهير بمحطة رفع صرف صحي صدفا؛ ستبدأ الأعمال من الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025، مما يستدعي قطع المياه عن مدينة صدفا خلال هذه الفترة.

وأوضحت الشركة، أن هذه المرحلة تهدف إلى استكمال أعمال التطهير والصيانة لبعض المكونات الأساسية بالمحطة، لضمان رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودة الخدمة المقدمة لسكان المدينة. وأكدت أن القرى المجاورة لن تتأثر بقطع المياه، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تنفيذ الأعمال بكفاءة وتحقيق أعلى معايير التشغيل والصيانة.

ودعت الشركة العملاء في مدينة صدفا إلى التواصل عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي ascww.org أو تطبيق الهاتف المحمول، للإبلاغ عن أي احتياج لسيارات مياه.